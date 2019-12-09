Сотрудники СУ СК России по Омской области открыли мемориальный стенд памяти маршала Язова

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-09T18:10:33+03:00

Также в рамках акции Следственного комитета «Эстафета добрых дел» они провели урок мужества в подшефной школе-интернате

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9 декабря сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в рамках проводимой Следственными комитетом Российской Федерации Всероссийской молодежной патриотической акции «Эстафета добрых дел», посвященной 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в торжественной обстановке открыли в бюджетном общеобразовательном учреждении г. Омска «Казачья кадетская школа-интернат № 9 имени Маршала Советского Союза Д.Т.Язова» изготовленный следственным управлением мемориальный стенд и музейный уголок памяти знаменитого земляка, а также провели открытый урок мужества.

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

Дата мероприятия выбрана не случайно, 9 декабря по всей стране отмечается День героев Отечества. Один из таких героев, беззаветно служивших Родине, - Дмитрий Тимофеевич Язов.

Знаменитый сибиряк родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 г. Московского пехотного училища в звании лейтенанта был отправлен на фронт. В годы Великой отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки немецко-фашистских войск. Дважды был ранен.

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

За подвиги в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Красной Звезды в 1945 году. За время войны окончил также фронтовые курсы усовершенствования командного состава (комсостава) Волховского фронта.

В послевоенное время проходил службу в Ленинградском военном округе, командовал мотострелковым полком 63-й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, а также мотострелковой дивизией в Забайкальском военном округе, был командиром армейского корпуса в Крыму и командующим 4-й армией в Баку (Азербайджанская ССР), а затем командующим Центральной группой войск.

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

С июня 1984 г. по январь 1987 г. командовал Дальневосточным военным округом, затем был назначен заместителем министра обороны СССР, а 30 мая 1987 г. назначен министром обороны СССР. 28 апреля 1990 г. Дмитрию Язову присвоено звание Маршала Советского Союза. Имя Д.Т.Язова с честью носит казачья кадетская школа-интернат № 9 города Омска, где проходят обучение и начальную военную подготовку мальчишки, в том числе из многодетных и неполных семей.

Рядом со стендом с архивными фотографиями Д.Т. Язова, установленном в актовом зале школы-интерната, размещен памятный уголок с личными вещами маршала и книгами о Д.Т.Язове.

Кадеты подшефного следственному управлению 9 класса, с которыми следователей связывает многолетняя дружба, совместно с сотрудниками подготовили выступления и провели открытый урок, посвященный ожесточенным боям за Москву в декабре 1941 года, когда фашистам был нанес сокрушительный удар и навсегда развеян миф о непобедимой гитлеровской армии. Проникновенный рассказ и стихи о подвиге простых солдат и молодой партизанке –Зое Космодемьянской тронули сердца не только кадет, но и следователей. В завершении урока мужества учащимся продемонстрирован документальный фильм о суровых днях Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба СУ СК Р по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU