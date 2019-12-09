2019-12-09T09:41:49+03:00
Общество

Даже зимой в Омске остаются без отопления 15 поселков

В следующем году на решение проблемы выделят 42 млн рублей
Анна МИКУЛА
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Даже зимой в Омске остаются без отопления 15 поселков.Даже зимой в Омске остаются без отопления 15 поселков.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В областном минэнерго провели совещание по итогам отопительного сезона. Провел его замминистра Вадим Тетерев. Как выяснилось, несмотря на то, что в регионе уже с середины ноября установилась минусовая температура, 15 муниципалитетов до сих пор остаются без отопления. Причина почти во всех случаях одинаковая – этой весной там закрыли убыточные котельные.

– Полностью готовыми к отопительному сезону признаны 82 муниципальных образования из 97 оцениваемых (более 84%), – сообщает областное минэнерго. – Работы по устранению еще не закончены. Также в декабре будут проводиться кустовые совещания с муниципальными районами по замечаниям, проводимым мероприятиям, потребностям в финансировании.

В следующем году в качестве поддержки для покупки оборудования и труб для котельных из областного бюджета выделят 30 млн рублей и еще 12 млн – на приобретение источников электроснабжения для котельных.

Напомним, в минэнерго «Комсомолке» рассказали, что начале 2020 года планируют провести, в частности в Омском районе энергоаудит. Это позволит понять, какие котельные там убыточные и что надо сделать, чтобы они перестали быть таковыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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