Архивы Колчака, купленные в Париже за 200 млн, никак не могут вывезти в Россию

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-07T10:07:20+03:00

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Еще в ноябре во время аукциона в Париже неизвестные за 200 миллионов раскупили все архивы Колчака, которые хранили его предки. Среди документов были личные письма жене, детские фотографии, паспорт адмирала и декларация правительства Колчака, которую он составил в Омске.

Позже выяснилось, что купили документы русские коллекционеры, чтобы вернуть их на родину адмирала. Однако они столкнулись с проблемами. До сих пор архивы не удается вывезти из Франции в Россию.

- Пока выкупленный архив остается в Париже дожидается разрешения французских властей на вывоз культурных ценностей Во Франции это очень неспешная процедура, - цитирует сайт Культура Директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина.

Он рассчитывает, что вернуть архивы лидера Белого движения все же удастся до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU