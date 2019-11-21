В Париже письма, фото, награду и паспорт Колчака продали с аукциона за 200 млн рублей

Несмотря на всю свою противоречивость в истории страны, интерес к лидеру белого движения адмиралу Александру Колчаку не угасает. Это показал недавний аукцион в Париже, на котором распродавали личные вещи лидера белого движения. Среди самых интересных лотов были редкие фотографии адмирала из личного архива. Например, есть снимок, где он изображен за рабочим столом в царской офицерской форме. Купили коллекционеры и фотографию маленького Колчака в детстве.

Другим любопытным лотом стала декларация правительства Колчака, которую он составил в феврале 1919 года. В те годы Колчак находился в Омске.

Ушел с торгов и наградной лист ордена Святого Георгия, который ему присвоил Николай II. Об этом сообщает ТАСС. Среди других лотов было личное письмо лидера белого движения жене, паспорт Колчака и другие личные вещи. Все это коллекционеры приобретали с большим азартом и охотой. В общем, за все личные вещи было выложено более 200 млн рублей.

Любопытным лотом стала декларация правительства Колчака, составленная им в феврале 1919 года в Омске. ФОТО: Drouot

- Аукцион прошел с большим успехом. Торги по большинству лотов показали, что коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены, - отметили в торговом доме Drouot, где и проходил аукцион по продаже архивов Александра Колчака.