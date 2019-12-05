2019-12-05T12:20:10+03:00
Общество

«Она спешила скорее реализовать свои планы»: Лучшая подруга рассказала о погибшей омской футболистке

22-летняя Алена Трушкина разбилась в машине по пути к гости к своей маме
Анна МИКУЛА
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Алене Трушкиной было всего 22 года.Алене Трушкиной было всего 22 года.Фото: Личный архив
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Не стало талантливой футболистки родом из Омска Алены Трушкиной. Последние несколько лет девушка выступала в премьер-лиге за ЖФК «Енисей». Также в составе команды Сибирского федерального университета неоднократно становилась победительницей всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. Весной этого года на пике карьеры 22-летняя спортсменка приняла решение уйти из профессионального спорта и заняться делом, о котором мечтала – стать тренером-диетологом.

Все оборвалось 3 декабря на трассе ЧелябинскНовосибирск в Кормиловском районе. «Киа Церато», за рулем которого сидела Алена, выехала на встречную полосу и там лоб с лоб столкнулась с грузовиком. Футболистка погибла на месте. Ее 37-летний дядя – через несколько часов в реанимации.

Как выяснилось, девушка направлялась из Красноярска, где жила, в Омск навестить своих родных. Последними, кто ее видели в живых стали подруги по команде Анастасия и Анна Диюн. Они помогли ей собирать вещи в дорогу.

– Она была доброй, искренней, веселой, настоящей, – рассказала «Комсомолке» об Алене ее лучшая подруга Анна Диюн. – Спешила как можно скорее реализовать все свои планы. Ей всегда было мало времени, она хотела успеть сделать все в этой жизни... Ставила цель и шла к ней, несмотря ни на какие трудности и преграды, – и она обязательно добивалась ее. Такой целеустремленности как у нее можно было только позавидовать! Она настоящий друг, готовый прийти на помощь и поставить свое плечо, когда тебе плохо, и подать тебе руку, когда ты упал! Таких друзей мало, и я горжусь, что она мой друг, который навсегда в наших сердцах!

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Трагедия случилась поздно вечером во вторник, 3 декабря. На 882 км трассы Челябинск–Новосибирск в Кормиловском районе Омской области. Легковушка под управлением 22-летней девушки вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с почтовым грузовиком, которым управлял 48-летний житель Тогучинского района Новосибирской области. Водитель погибла на месте, ее 37-летний пассажир – спустя несколько часов скончался в реанимации. Судя по фото в места происшествия, удар был чудовищной силы и шансов на спасение у находившихся в «Киа Церато» не было никаких. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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