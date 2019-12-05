2019-12-05T12:24:17+03:00
Общество

«Плохо себя чувствую»: Стало известно, о чем написала в последнем смс разбившаяся на трассе футболистка из Омска

Девушка погибла на месте, ехавший с ней дядя – в реанимации
Анна МИКУЛА
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Алене Трушкиной было всего 22 года. Фото: Госавтоинспекция по Омской области, личный архивАлене Трушкиной было всего 22 года. Фото: Госавтоинспекция по Омской области, личный архив
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Трагедия случилась поздно вечером во вторник, 3 декабря. На 882 км трассы ЧелябинскНовосибирск в Кормиловском районе Омской области. Легковушка под управлением 22-летней девушки вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с почтовым грузовиком, которым управлял 48-летний житель Тогучинского района Новосибирской области. Водитель погибла на месте, ее 37-летний пассажир – спустя несколько часов скончался в реанимации. Судя по фото в места происшествия, удар был чудовищной силы и шансов на спасение у находившихся в «Киа Церато» не было никаких.

Вскоре выяснилось, что за рулем разбившегося авто была талантливая футболистка из Омска Алена Трушкина. Несмотря на юный возраст, она добилась впечатляющих успехов. С 13 лет спортсменка выступала за омский женский ФК «Иртыш». В 2014 году перешла в «Уфу». Через год перебралась в Красноярск в команду высшего дивизиона ЖФК «Енисей», которая стала главной в ее жизни. Также в составе команды Сибирского федерального университета неоднократно становилась победительницей всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу.

Алена Трушкина (в центре в белой форме). Фото: личный архив

Алена Трушкина (в центре в белой форме). Фото: личный архив

Весной этого года, после очередной победы, практически на пике карьеры, Алена приняла решение уйти из профессионального спорта и стать тренером-диетологом.

Пару месяцев назад закончила карьеру профессиональной футболистки, – написала тогда на своей странице в соцсетях девушка. – Поняла, что нужно заниматься тем, на что глаза действительно горят. Да, я люблю футбол, но узнавать новую информацию и давать ее людям, видеть их изменения мне приносят больше удовольствия.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Судя по ее фото, Алена была совершенно счастлива своей новой жизнью. Она осталась в Красноярске, много путешествовала и, видимо, с удовольствием занималась любимым делом. И вот все так внезапно оборвалось.

В тот страшный день спортсменка ехала со своим дядей в гости к маме, которая осталась жить в Омске.

– Девушки в команде просто в неимоверном шоке находятся, – рассказала пресс-атташе ЖФК «Енисей» Виктория Архамова. – Она со всеми была в очень хороших отношениях. Очень светлый человек, поэтому поверить в то, что ее больше нет, пока невозможно. Ее лучшие подруги Анастасия и Анна Диюн видели ее буквально за несколько часов до аварии, помогали ей собирать вещи. Алена была в приподнятом настроении, ждала встречи с родными в Омске. но потом в дороге почувствовала недомогание. Она написала Ане, видимо, последнее в жизни смс во время остановки в пути: «Плохо себя чувствую. Видимо, простыла где-то и начинаю заболевать».

А вот, что рассказала «Комсомолке» об Алене сама Анна Диюн:

– Она была доброй, искренней, веселой, настоящей, – говорит Анна. – Спешила как можно скорее реализовать все свои планы. Ей всегда было мало времени, она хотела успеть сделать все в этой жизни... Ставила цель и шла к ней, несмотря ни на какие трудности и преграды, – и она обязательно добивалась ее. Такой целеустремленности как у нее можно было только позавидовать! Она настоящий друг, готовый прийти на помощь и поставить свое плечо, когда тебе плохо, и подать тебе руку, когда ты упал! Таких друзей мало, и я горжусь, что она мой друг, который навсегда в наших сердцах!

Игроки команды пока не решаются позвонить маме Алены Трушкиной, которая потеряла сразу двух самых близкий для нее людей. Вместо соболезнований девушки решили помочь делом, и сейчас собирают деньги, которые передадут семье своей подруги.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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