2019-12-04T08:17:06+03:00
Общество

Омичку, бросившую четверых детей одних дома, оштрафовали еще на 100 тысяч

Ранее ее лишили родительских прав
Станислав МУХИН
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Женщина укатила с приятелем в Подмосковье.Женщина укатила с приятелем в Подмосковье.Фото: СОЦСЕТИ
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Получила продолжение дикая история с 29-летней омичкой, которая бросила своих четверых маленьких детей одних в квартире на улице Пригородная. Самая младшая малышка выпала из окна и упала в снег. Девочку с травмами обнаружили прохожие. Саму кукушку полицейские нашли лишь через две недели в подмосковном Ногинске. Она уехала туда со знакомым дальнобойщиком. Женщину за оставление детей в опасности арестовали и лишили родительских прав на всех детей.

Сейчас суд, как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, повторно оштрафовал кукушку на 100 тысяч за физические и нравственные страдания дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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