«Закрыла нас и сбежала, когда я спала»: Подруга омички, бросившей детей в запертой квартире, рассказала, как все было

Появились новые подробности истории 22-летней омички, бросившей своих детей - малышей 1,5 и 2,5 лет - в запертой квартире. Напомним, молодая женщина взяла старшего 4,5-годоволого сына и поехала в гости к родным в деревню Демьяновку. За младшими якобы попросила присмотреть 28-летнюю подругу. Чтобы их вызволить, пришлось взламывать металлическую входную дверь. Несмотря на то, что в квартире поддерживался относительный порядок, есть всем находившимся внутри просто нечего было есть.

А вот, что рассказала подруга матери-кукушки, сразу после того, как в квартиру зашли полицейские.

- Она уехала 4 дня назад в деревню вечером. Сказала, что утром приедет со старшим ребенком, - рассказывает подруга Ольги К., оказавшаяся няней поневоле.

- И вас закрыла так, что пришлось двери взламывать? - интересуется инспектор по делам несовершеннолетних

- Ну да, она уехала, когда я спала и забрала ключи.

- А она работает?

- Вот на неделе устроилась, а я должна была с малыми посидеть.

- Сколько здесь с детьми находитесь без нее?

- Четвертый день сегодня уже.

Мать малышей вероятно гостила бы в деревне и дальше, если бы к ней не пришел инспектор и не рассказал о том, что женщине грозит. Она попыталась объяснить, что не было денег на обратную дорогу. Однако после приехала домой из Горьковского района в Омск на такси.

- Сколько дней тебя не было? - спрашивает инспектор.

- Полные три дня, вчера вечером приехала.

- С какой целью поехала в Горьковский район?

- К родственникам надо было.

- Хотела вернуться на следующий день?

- Да, с утра. Но у меня не получилось. Потом через знакомую кое-как дозвонилась до тети, и она прислала денег на карту.

- Как получилось, что дети оказались заперты в квартире?

- Ключи я оставляла, но они все пропали.

- Ты оставляла продукты питания?

- Оставляла, все дома дома было.

- Когда планируешь забрать детей из дома малютки?

- На следующей неделе. Желательно завтра.

Напомним, после случившегося Следком и полиция начали проверки. На время расследования детей женщины забрали в дом малютки.

В квартире омички, оставившей малолетних детей.

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