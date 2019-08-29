«Закрыла нас и сбежала, когда я спала»: Подруга омички, бросившей детей в запертой квартире, рассказала, как все было
Появились новые подробности истории 22-летней омички, бросившей своих детей - малышей 1,5 и 2,5 лет - в запертой квартире. Напомним, молодая женщина взяла старшего 4,5-годоволого сына и поехала в гости к родным в деревню Демьяновку. За младшими якобы попросила присмотреть 28-летнюю подругу. Чтобы их вызволить, пришлось взламывать металлическую входную дверь. Несмотря на то, что в квартире поддерживался относительный порядок, есть всем находившимся внутри просто нечего было есть.
А вот, что рассказала подруга матери-кукушки, сразу после того, как в квартиру зашли полицейские.
- Она уехала 4 дня назад в деревню вечером. Сказала, что утром приедет со старшим ребенком, - рассказывает подруга Ольги К., оказавшаяся няней поневоле.
- И вас закрыла так, что пришлось двери взламывать? - интересуется инспектор по делам несовершеннолетних
- Ну да, она уехала, когда я спала и забрала ключи.
- А она работает?
- Вот на неделе устроилась, а я должна была с малыми посидеть.
- Сколько здесь с детьми находитесь без нее?
- Четвертый день сегодня уже.
Мать малышей вероятно гостила бы в деревне и дальше, если бы к ней не пришел инспектор и не рассказал о том, что женщине грозит. Она попыталась объяснить, что не было денег на обратную дорогу. Однако после приехала домой из Горьковского района в Омск на такси.
- Сколько дней тебя не было? - спрашивает инспектор.
- Полные три дня, вчера вечером приехала.
- С какой целью поехала в Горьковский район?
- К родственникам надо было.
- Хотела вернуться на следующий день?
- Да, с утра. Но у меня не получилось. Потом через знакомую кое-как дозвонилась до тети, и она прислала денег на карту.
- Как получилось, что дети оказались заперты в квартире?
- Ключи я оставляла, но они все пропали.
- Ты оставляла продукты питания?
- Оставляла, все дома дома было.
- Когда планируешь забрать детей из дома малютки?
- На следующей неделе. Желательно завтра.
Напомним, после случившегося Следком и полиция начали проверки. На время расследования детей женщины забрали в дом малютки.
В квартире омички, оставившей малолетних детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU