В аварии маршрутки в Омске пострадали четверо пассажиров
Аварией закончилась обычная поездка для омичей. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, маршрутка №503 (Пос. Загородный - МЕГА) ехала по улице Донецкая. В какой-то момент водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машину повело и потащило в кювет. В итоге машина перевернулась и улетела в канаву.
К сожалению, без пострадавших не обошлось. В салоне находились 4 пассажира, все они обратились за помощью к медикам. По факту аварии маршрутки инспекторы проводят проверку. Возможно, причиной стали и погодные условия. На дорогах скользко, а над Омском густой туман, из-за которого парализовало даже работу аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU