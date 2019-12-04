В аварии маршрутки в Омске пострадали четверо пассажиров

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-04T07:07:28+03:00

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Аварией закончилась обычная поездка для омичей. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, маршрутка №503 (Пос. Загородный - МЕГА) ехала по улице Донецкая. В какой-то момент водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машину повело и потащило в кювет. В итоге машина перевернулась и улетела в канаву.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. В салоне находились 4 пассажира, все они обратились за помощью к медикам. По факту аварии маршрутки инспекторы проводят проверку. Возможно, причиной стали и погодные условия. На дорогах скользко, а над Омском густой туман, из-за которого парализовало даже работу аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU