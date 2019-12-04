Туман парализовал работу омского аэропорта

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-04T06:33:28+03:00

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Непогода вмешалась в работу омского аэропорта. Сотням пассажиров приходится ждать, когда она улучшится. На регион опустился сильнейший туман. Видимость не превышает 20-30 метров. Из-за этого задержаны сразу несколько рейсов из Омска. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Большинство самолетов должны были вылететь в столицу. Однако, как рассказали в справочной аэропорта, ближайший вылет ориентировочно состоится в 11.00. Несколько самолетов, направлявшихся в Омска, вынужденно приземлились в аэропортах соседних городов. Пассажиры будут ждать, когда туман над городом развеется.

ИСТОЧНИК KP.RU