2019-12-03T09:01:19+03:00
Общество

Директор школы, в кабинете которой омич напал на девочку из-за разбитого телефона его дочери: «Не рвите мне душу!»

Педагог не помешала разборкам взрослого с ребенком
Станислав МУХИН
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Девочка из-за стресса почувствовала себя плохо.Девочка из-за стресса почувствовала себя плохо.
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Получила продолжение история, случившаяся в омской школе. Там подружки во время игры нечаянно уронили рюкзак одноклассницы. Из-за этого разбилось стекло на телефоне. Ученица пожаловалась отцу на Марину. Разгневанный мужчина прибежал в школу и устроил конфликт. По словам родителей Марины, кричал "Закрой пасть!" и угрожал их ребенку омич прямо в кабинете директора. Педагог занял позицию мужчины и никак не мешала выволочке, а даже участвовала в ней. После скандала у Марины начались головные боли, девочку вырвало от стресса, состояние здоровья резко ухудшилась. Пятиклассница недавно переболела менингитом и волноваться ей было нельзя. В итоге родители Марины написали заявление в полицию.

За комментарием мы обратились к руководителю школы Виолетте Алексеевой. Именно в ее кабинете и происходил разбор полетов девочки и отца одноклассницы.

- Я комментировать ничего не хотела бы. Тем более по телефону.

- Родители девочки написали заявление в полицию. Вы знаете об этом?

- Они имеют на это право. Наверное, даже нужно было сделать это. А на кого заявление?

- Я не знаю, видимо, по факту случившегося, чтобы там разобрались.

- Это их право.

- Но ведь у родителей Марины есть и к вам претензии…

- Я уже несколько раз высказывалась и объяснялась по этой ситуации. Все было не совсем так, как преподносится. Много грязи льется…

- И у вас есть возможность представить свою версию событий.

- Знаете, я пишу одну объяснительную за одной. То в одно ведомство, то в другое.

- Ну вы считаете, что правильно поступили, позволив отцу школьницы выяснять отношения с ребенком? Или бы сейчас сделали все иначе?

- Ой, давайте не будем, не рвите мне душу. Поймите меня, пожалуйста. До свидания, - сказала педагог и положила трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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