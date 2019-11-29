2019-11-29T15:17:32+03:00
Общество

«Закрой пасть и слушай!»: Омич напал на 11-летнюю девочку, случайно разбившую телефон его дочери

У девочки от испуга начался приступ, сейчас она находится в больнице
Анна МИКУЛА
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11-летняя Марина до сих пор не может прийти в себя после скандала, который устроил в школе агрессивный отец ее одноклассницы.11-летняя Марина до сих пор не может прийти в себя после скандала, который устроил в школе агрессивный отец ее одноклассницы.Фото: Личный архив
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Неприятный инцидент произошел в школе № 27, расположенной на 5-й Кордной. 11-летняя Марина (имена детей изменены. – Прим. авт.) только в конце октября вышла на занятия после очень тяжелой болезни. У девочки был вирусный менингит и теперь из-за малейшего волнения у нее начинаются сильнейшие головные боли. В тот день последним уроком поставили физкультуру. Несмотря на то, что у Марины и ее одноклассницы Лены было освобождение, их из школы не выпустили до окончания всех занятий – в школе такие правила.

Подруги ждали в раздевалке, начали баловаться в какой-то момент они уронили сумку еще одной девочки Маши. Когда она пришла, выяснилось, что лежавший внутри телефон разбился.

– Это старенький сотовый, – рассказывает папа Марины Дмитрий. – Насколько я понял, разбился даже не он, а защитное стекло. Маша с этого же телефона позвонила отцу, который тут же прибежал в школу и устроил скандал. Практически с ноги открыл кабинет директора, та вызвала мою дочь и ее подружку. Детям устроили там выволочку. При этом ни нас, ни родителей Лены даже не позвали. Девочкам пришлось одним защищаться от двоих взрослых, один из которых орал и кидался этим разбитым телефоном. Дочь попыталась объяснить, как все произошло. Но он закричал: «Заткни пасть и слушай!» Тут еще и директриса подключилась. Говорит: «Закройте рот, когда взрослые с вами разговаривают» Разве педагог может себе позволить такое поведение?!

– А вы с этим мужчиной не разговаривали?

– Он, конечно, мог позвонить мне и все обсудить со мной, а не моим ребенком. Я бы с ним поговорил, но даже не знаю, как с этим папой связаться.

В итоге у Марины от испуга начался сильнейший приступ. Голова болела так, что она начала задыхаться. Девочка попросила, чтобы ее выпустили ненадолго в коридор. Но директор, по словам школьницы, не поверила ей и продолжила «воспитательную работу».

– Она сказала: «Не придумывай, это тебе не поможет», – говорит Марина. – Когда нас, наконец, отпустили, я еле успела дойти до туалета. Меня там вырвало. все это видела наша учительница немецкого языка Валентина Георгиевна. Она мне помогла, довела до своего кабинета, напоила чаем.

После этого девочка позвонила старшему двоюродному брату, который и сообщил обо всем родителям. Но пришедшая в школу мама Марины директора не застала, та вышла на связь только вечером.

– Она позвонила и предлагала сестре не раздувать шумиху, – рассказывает тетя Марины. – Извинялась, конечно. Сказала, что сама испугалась этого папашу, когда он влетел в ее кабинет и начал кричать. говорит, он весь в наколках и ведет себя, как уголовник. Она так растерялась, что даже не сообразила нажать тревожную кнопку. Но это все равно не объясняет, почему она участвовала в травле детей. В итоге маме второй девочки, Лены, все-таки сообщили об инциденте. Она прибежала в школу. Этот мужик напал и на нее. говорит: «Да вы мне 40 тысяч заплатите за разбитый телефон!». А она уже на большом сроке – расстроилась, конечно. В итоге отдала все деньги, которые были, – 7 тысяч – только, чтобы он отстал от нее и от девочек. Наверное, этот папаша почувствовал себя героем, что так удачно смог разобраться с двумя пятиклассницами и беременной перепуганной женщиной.

Все случилось накануне, 28 ноября. Под вечер Марине стало еще хуже. Сегодня с утра она с мамой весь день находится на обследовании в поликлинике. Не исключено, что ее снова положат в стационар, потому что все осложнения после болезни у нее обострились.

Тем временем семья уже написала жалобу с просьбой провести проверку в департамент образования. Отец Марины сейчас находится в другом городе, но он уже подключил юриста и в ближайшие дни намерен написать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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