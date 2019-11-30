Семья омской школьницы, на которую напали в кабинете директора за разбитый телефон, боится, что дело замнут

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-30T13:02:04+03:00

11-летняя Марина до сих пор не может прийти в себя после скандала, который устроил в школе агрессивный отец ее одноклассницы. Фото: Личный архив

В СМИ появилась информация, что конфликт исчерпан, но это не так

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Напомним, скандал в школе № 27 произошел в четверг, 28 ноября. Две пятиклассницы, Марина и Лена (имена детей изменены), освобожденные от физкультуры по состоянию здоровья, ждали в раздевалке, когда закончатся уроки. Девочки баловались, случайно уронили сумку одноклассницы. Лежавший там телефон разбился. Владелица гаджета пожаловалась отцу, тот пришел в школу и вместе с директором учебного заведения устроил провинившимся школьницам скандал. При этом оправдываться 11-летним девочкам перед двумя взрослыми людьми пришлось одним. Никто даже не догадался вызвать их родителей.

В итоге у Марины от волнения случился сильнейший приступ головной боли. Ей пришлось обратиться за помощью к врачу. У девочки обострились осложнения после перенесенной недавно тяжелой болезни. Сейчас ей снова предстоит длительное лечение. Мама второй ученицы, Лены, все-таки заплатила агрессивному мужчине, требовавшему с детей 40 тысяч за разбитый старый телефон. Она отдала ему в качестве компенсации 7 тысяч рублей.

– Вероятно, на этом в школе и мэрии конфликт посчитали исчерпанным, – рассказывает тетя Марины Наталья. – В депобразования, куда мы обратились, сначала вовсе предложили разобраться с проблемой самим. А потом почему-то не нам ответили, а СМИ. Судя по тому, что пишут, конфликт исчерпан. Но это не так. Проверку, получается, даже никто не провел. Мы переживаем, что дело попытаются замять.

Тем временем семья пострадавшей девочки намерена обратиться с заявлением в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU