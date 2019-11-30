2019-11-30T13:02:04+03:00
Общество

Семья омской школьницы, на которую напали в кабинете директора за разбитый телефон, боится, что дело замнут

В СМИ появилась информация, что конфликт исчерпан, но это не так
Анна МИКУЛА
Поделиться:
11-летняя Марина до сих пор не может прийти в себя после скандала, который устроил в школе агрессивный отец ее одноклассницы.11-летняя Марина до сих пор не может прийти в себя после скандала, который устроил в школе агрессивный отец ее одноклассницы.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Напомним, скандал в школе № 27 произошел в четверг, 28 ноября. Две пятиклассницы, Марина и Лена (имена детей изменены), освобожденные от физкультуры по состоянию здоровья, ждали в раздевалке, когда закончатся уроки. Девочки баловались, случайно уронили сумку одноклассницы. Лежавший там телефон разбился. Владелица гаджета пожаловалась отцу, тот пришел в школу и вместе с директором учебного заведения устроил провинившимся школьницам скандал. При этом оправдываться 11-летним девочкам перед двумя взрослыми людьми пришлось одним. Никто даже не догадался вызвать их родителей.

В итоге у Марины от волнения случился сильнейший приступ головной боли. Ей пришлось обратиться за помощью к врачу. У девочки обострились осложнения после перенесенной недавно тяжелой болезни. Сейчас ей снова предстоит длительное лечение. Мама второй ученицы, Лены, все-таки заплатила агрессивному мужчине, требовавшему с детей 40 тысяч за разбитый старый телефон. Она отдала ему в качестве компенсации 7 тысяч рублей.

– Вероятно, на этом в школе и мэрии конфликт посчитали исчерпанным, – рассказывает тетя Марины Наталья. – В депобразования, куда мы обратились, сначала вовсе предложили разобраться с проблемой самим. А потом почему-то не нам ответили, а СМИ. Судя по тому, что пишут, конфликт исчерпан. Но это не так. Проверку, получается, даже никто не провел. Мы переживаем, что дело попытаются замять.

Тем временем семья пострадавшей девочки намерена обратиться с заявлением в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Закрой пасть и слушай!»: Омич напал в кабинете директора школы на девочку, случайно разбившую телефон его дочери

У ученицы от испуга начался приступ, сейчас она находится в больнице (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Омска горела двухэтажка
На видео сняли, как легковушка ездит по катку «Меги»
В Омске легковушка столкнулась с маршруткой: четверо пассажиров пострадали
Сибирский силач Шивляков получил премию «Лидеры мнений – 2019»
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Правительственная награда и трехсотая экскурсия: завод «Милком» подводит итоги пятилетия
Тело пилота, погибшего во время рейса, привезли в Омск
Полежаев спрогнозировал гибель реке Иртыш
Омич едва не умер после процедуры в больнице и теперь трубует с медиков полмиллиона
Врача-взяточника из МЧС-4 могут отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет
В Омске пропала девушка с татуировками собак, лисы и кота
Коллекторов, досаждавших омичке из-за чужого долга, наказали
Министр образования потроллила главу замерзавшего Омского района за фото с курорта в Instagram
Эффективное средство от простуды проверенное десятилетиями!
Двое омичей разнесли ювелирный магазин и вытащили оттуда украшений на 2 млн
Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube
Выписка из ЕГРН: действуем через интернет
В Омске бизнесмен после ссоры с компаньоном в авто убил его одним ударом
В Федеральной кадастровой палате рассказали, как защитить свою электронную подпись от мошенников
Сибиряки завалили соцсети фото НЛО в небе над Омском
В Омске горел гараж со стоящим внутри авто с 70-литровым газовым баллоном
Омичка пожаловалась, что ее ребенок уже несколько раз травился едой в школьной столовой
Пропавший омский подросток автостопом доехал до Волгограда
Отдел маркетинга ИК-7 презентовал распродажу оружия, сделанного зэками
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте
Из омской школы на скорой увезли троих пьяных учеников
«Росводоканал Омск» провел совместный рейд с судебными приставами