2019-11-29T14:36:57+03:00
Общество

Тело пилота, погибшего во время рейса, привезли в Омск

Дамиру Ахметову стало плохо во время полета
Станислав МУХИН
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О небе летчик мечтал еще со школы.О небе летчик мечтал еще со школы.Фото: Одноклассники
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На родину в Омск привезли тело 49-летнего пилота Дамира Ахметова. Ему стало плохо во время рейса Москва - Анапа. Самолет пришлось экстренно сажать в Ростове. Однако врачи уже констатировали смерть летчика. В ближайшие дни мужчину похоронят в Омской области. Сам Дамир Ахметов родился на Урале, но позже перебрался жить в Сибирь.

По словам его друзей, летчик мечтал о небе еще со школьных лет. И проблем со здоровьем у него никогда не было. К тому же не в характере пилота было жаловаться. Причиной смерти, по информации издания donday.ru, стала закупорка сосудов легких. У пилота в Омске осталась жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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