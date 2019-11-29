2019-11-29T10:30:52+03:00
Общество

Министр образования потроллила главу замерзавшего Омского района за фото с курорта в Instagram

Чиновники сцепились в комментариях
Станислав МУХИН
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Чиновники сцепились в комментариях.Чиновники сцепились в комментариях.Фото: instagram.com
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Не утихают страсти вокруг поста в главы Омского района Геннадия Долматова в Instagram. Жителям нескольких деревень его района тепло дали лишь в ноябре! Причем местным пришлось платить огромные деньги. Газовые котлы стоили на каждый дом больше 100 тысяч рублей. И вот сразу же после этого чиновник отравился в отпуск в Шерегеш. И зачем-то поделился со всеми своим фото на лыжах с горной вершины. Естественно, у еще недавно замерзавших жителей этот снимок вызвал возмущение. Сам же чиновник ничего зазорного в ситуации не видит.

- Лучше гор могут быть только горы! - подписал снимок Геннадий Долматов.

И тут на его беду в комментарии пришла министр образования Омской области Татьяна Дернова. С чувством юмора у нее все в порядке.

- Лучше гор может быть только газификация Красногорского поселения! - съязвила Татьяна Дернова, намекая на затраты жителей.

Геннадий Долматов принялся неуклюже обороняться.

- У нас такого нет. А вот о школе кое-кому стоило побеспокоиться, - ответил глава Омского района, сделав при этом сразу несколько грамматических ошибок.

- Кто этот кое-кому? - напирала министр. Не лыжник ли?

Геннадий Долматов ответил, что лыжник уже побеспокоился. А тот, кто должен был, до сих пор бьет баклуши. На просьбу Татьяны Дерновой назвать фамилию баклушника глава не ответил. Через несколько часов пикировку с министром образования он вычистил у себя из комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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