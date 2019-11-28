На дороге в Омской области сбили еще одного ребенка
Сразу два почти аналогичных ДТП случились накануне, 27 ноября, в Омской области. Первое произошло в Октябрьском округе Омска. Там водитель на «Форде» сбила 9-летнюю девочку, перебегавшей дорогу.
Второе – в поселке Иртышском Омского района. Там также произошло происшествие с участием женщины-водителя и 9-летней девочки, пытавшейся перейти проезжую часть в неположенном месте.
– Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21703», следуя по улице Мира в направлении улицы Ленина в поселке Иртышский, в районе дома № 7 допустила наезд на пешехода, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
В результате происшествия пострадавшего пешехода-ребенка с травмами увезли в больницу. полицейские проводят проверку случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU