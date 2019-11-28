2019-11-28T09:20:14+03:00
Происшествия

На дороге в Омской области сбили еще одного ребенка

Девочка переходила проезжую часть в неположенном месте
Анна МИКУЛА
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За сутки в Омской области произошли сразу два похожих ДТП.За сутки в Омской области произошли сразу два похожих ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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Сразу два почти аналогичных ДТП случились накануне, 27 ноября, в Омской области. Первое произошло в Октябрьском округе Омска. Там водитель на «Форде» сбила 9-летнюю девочку, перебегавшей дорогу.

Второе – в поселке Иртышском Омского района. Там также произошло происшествие с участием женщины-водителя и 9-летней девочки, пытавшейся перейти проезжую часть в неположенном месте.

– Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21703», следуя по улице Мира в направлении улицы Ленина в поселке Иртышский, в районе дома № 7 допустила наезд на пешехода, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадавшего пешехода-ребенка с травмами увезли в больницу. полицейские проводят проверку случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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