На дороге в Омской области сбили еще одного ребенка

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-28T09:20:14+03:00

За сутки в Омской области произошли сразу два похожих ДТП. Фото: Сергей ГАПОН

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Сразу два почти аналогичных ДТП случились накануне, 27 ноября, в Омской области. Первое произошло в Октябрьском округе Омска. Там водитель на «Форде» сбила 9-летнюю девочку, перебегавшей дорогу.

Второе – в поселке Иртышском Омского района. Там также произошло происшествие с участием женщины-водителя и 9-летней девочки, пытавшейся перейти проезжую часть в неположенном месте.

– Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21703», следуя по улице Мира в направлении улицы Ленина в поселке Иртышский, в районе дома № 7 допустила наезд на пешехода, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадавшего пешехода-ребенка с травмами увезли в больницу. полицейские проводят проверку случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU