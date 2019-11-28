2019-11-28T05:06:02+03:00
Происшествия

Омичка на «Форде» сбила ребенка

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские
Анна МИКУЛА
Поделиться:
9-летнюю пострадавшую девочку увезли в больницу.9-летнюю пострадавшую девочку увезли в больницу.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП случилось 27 ноября в 19.55 в Октябрьском округе. По предварительным данным, 25-летняя водитель ехала по улице Ермолаева в сторону улицы Романенко на автомобиле «Форд Мондео». В районе дома № 9 она сбила ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП пешеход – девочка 2010 года рождения доставлена в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бурков устроил разнос омским министрам из-за не потраченных милилардов
Альфа-Банк объявил «черную пятницу» для малого бизнеса
Омичи массово воруют электроэнергию
В семье омского бойца Андрея Корешкова ожидается пополнение
Владельца омской гостиницы обязали разобрать незаконно надстроенный шестой этаж
Гидрометцентр: Омск заятнуло вредным дымом из-за отсутствия ветра
Зачем нужна выписка из ЕГРН
В Омске бывших зэков обязали обследоваться на тубрекулез
Может ли судебный пристав наложить ограничения на выезд должника из Российской Федерации?
Стало известно, какие развлечения появятся в омских парках в Новому Году
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
Омича, который торговал гаджетами для взлома машин, могут отправить в колонию
Провода ЛЭП в Омской области защитят от птиц
В Омске водителя мусоровоза, насмерть сбившего человека, отправили в колонию-поселение
Пьяный омич пытался задавить сожительницу конем
«Девочки спят в процедурном кабинете»: Омичи жалуются на нехватку мест в роддоме
«Они не отвечают на звонки»: Корбут – о ситуации с омскими депутатами, которых подозревают в получении взятки
Омский регоператор запустил предновогоднюю акцию доброты
В Кадастровой палате омичи могут получить электронную подпись
В центре Омска вандалы сломали еще одну скульптуру
Омские школьники узнали о вкладе энергетиков в Победу
«Халтура! Но денег уже не вернуть»: Омичи в шоке от криво уложенной плитки на озере Кирпичка