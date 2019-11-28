Омичка на «Форде» сбила ребенка

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-28T05:06:02+03:00

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ДТП случилось 27 ноября в 19.55 в Октябрьском округе. По предварительным данным, 25-летняя водитель ехала по улице Ермолаева в сторону улицы Романенко на автомобиле «Форд Мондео». В районе дома № 9 она сбила ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП пешеход – девочка 2010 года рождения доставлена в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU