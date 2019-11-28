2019-11-28T05:26:34+03:00
Общество

Бурков устроил разнос омским министрам из-за не потраченных милилардов

Из-за этого регион может не успеть потратить все деньги годового бюджета и получит огромные штрафы
Станислав МУХИН
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Горячим выдалось заседание омского правительства. Губернатор Александр Бурков обрушился с критикой на своих министров. А все из-за того, что по ряду направлений и ведомств Омская область не успела потратить миллиарды рублей, заложенных в бюджете. А это чревато возвратом средств в Москву и серьезными штрафами.

- Мы попадаем на штрафы и тратим средства регионального бюджета. Минздрав – 2,4 млрд рублей. На 26 ноября исполнение 53 %. Вы когда хотите исполнить этот бюджет? - возмущался Бурков. - Сколько мы заплатим штрафов в федеральный бюджет? Как к нам будет относиться федеральный Минфин? Минстрой – 3,8 млрд. Но мы обязаны сделать 100 %. Минэнерго – 3,197 млрд, исполнение на конец ноября – 31 %. Мы с двух миллиардов штрафы будем платить и возвращать эти деньги?

Добавим, что среди неисполненных трех миллиардов минэнерго наверняка есть и федеральные средства на ремонт фасадов. Все сроки ремонта омские чиновники сорвали. Но глава минэнерго Вадим Марыгин заявил в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске", что правительство 100% успеет освоить эти деньги и закончит ремонт до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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