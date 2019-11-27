В центре Омска вандалы сломали еще одну скульптуру

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-27T09:37:39+03:00

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Не перестают удивлять некоторые жители. Очередной акт вандализма заметили прохожие у Речного вокзала. Там на набережной реки Омка установлена скульптура встреча. Она появилась в городе 5 лет назад. Фигурки парня и девушки, которые пьют чай за столиком на свидании, очень полюбилась сибирякам. Но, видимо, не всем. Сегодня прохожие заметили, что скульптура поломана. Неизвестные отломали угол бронзового стола у композиции. Как и зачем - вопросы, скорее, риторические. Будут ли скульптуру ремонтировать, пока неизвестно.

Добавим, что от рук вандалов страдает уже не первая скульптура. Летом омич отломал часть сабли у фигуры Городового на Любинском проспекте. Акт вандализма тогда попал на видео. Позже Городового отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU