2019-11-27T09:37:39+03:00
Общество

В центре Омска вандалы сломали еще одну скульптуру

На этот раз пострадала композиция "Встреча" у Речного вокзала
Станислав МУХИН
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У скульптуры отломали часть стола.У скульптуры отломали часть стола.Фото: Одноклассники
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Не перестают удивлять некоторые жители. Очередной акт вандализма заметили прохожие у Речного вокзала. Там на набережной реки Омка установлена скульптура встреча. Она появилась в городе 5 лет назад. Фигурки парня и девушки, которые пьют чай за столиком на свидании, очень полюбилась сибирякам. Но, видимо, не всем. Сегодня прохожие заметили, что скульптура поломана. Неизвестные отломали угол бронзового стола у композиции. Как и зачем - вопросы, скорее, риторические. Будут ли скульптуру ремонтировать, пока неизвестно.

Добавим, что от рук вандалов страдает уже не первая скульптура. Летом омич отломал часть сабли у фигуры Городового на Любинском проспекте. Акт вандализма тогда попал на видео. Позже Городового отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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