Мэрия: Тысячи омичей воспользовались теплыми остановками

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-26T12:10:49+03:00

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Теплые остановки ожидаемо зашли на ура в Омске. На прошлой неделе были серьезные морозы, поэтому омичи массово пользовались новыми павильонами. Об этом рассказали в мэрии.

- Первые морозы показали, что остановки действительно востребованы. В морозную погоду, когда на улице было от –20 до –25 градусов Цельсия, ими воспользовались тысячи омичей. Чистоту внутри павильонов и на прилегающей территории обеспечивает клининговая компания, безопасность — охранное предприятие. График работы остановок — с 6:00 до 24:00, - цитирует пресс-служба мэрии представителя компании «Капитал Строй» Сергея Назарова.

Всего власти обещают оборудовать в Омске 174 теплые остановки. Добавим, что некоторые жители по-своему поняли предназначение павильонов. Многие горожане жаловались, что их облюбовали бездомные и нетрезвые сибиряки, которые там спят.

ИСТОЧНИК KP.RU