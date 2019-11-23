Омичи переживают, что теплые остановки могут превратиться в ночлежки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-23T14:03:03+03:00

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С появлением там теплого павильона название остановки «Дом туриста» вдруг обрело совсем иное значение – и точно, не то которое закладывалось изначально. В новом комплексе омичи накануне заметили мирно спавшего человека. Очевидцы выложили его фото в соцсети и даже предположили, что теплая остановка теперь станет комфортным домом для таких вот «туристов». И вспомнили, что владельцы павильонов обещали охранять их от нашествия бездомных.

Впрочем, далеко не все омичи разделили праведный гнев автора поста. Были и те, кто предлагал вышвырнуть бродягу на улице. Однако большинство омичей все-таки вспомнили, что они люди, и к любому представителю одного с ними вида надо относиться, как минимум, с сочувствием.

– Жалуется он! Чем тебе человек-то помешал? Для того и поставили их, чтобы люди не мерзли, а в тепле были. Покормил бы лучше его! – резюмировал почти общее мнение один из комментаторов.

– Каждый теплый остановочный павильон оборудован средствами экстренной связи с диспетчером («тревожной кнопкой»), – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – В случае, если граждане, ожидающие общественный транспорт, становятся свидетелями фактов нарушения общественного порядка или иного асоциального поведения, им рекомендуется воспользоваться «тревожной кнопкой». Дополнительно сообщаем, что в ночное время (с 00.00 до 06.00) теплые остановочные павильоны запираются.

ИСТОЧНИК KP.RU