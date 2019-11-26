«Погибший» на пожаре в Большереченском зоопарке страус Кирилл ожил
Сотрудникам Большереченского зоопарка удалось реанимировать страуса, пострадавшего на пожаре. Напомним, три его соседа успели выбраться из их загоревшегося домика на улицу, а он испугался и остался внутри.
– Изначально, когда его вынесли, Кирилл действительно не подавал признаков жизни, – рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Но позже выяснилось, что он просто надышался угарным газом и потерял сознание. Сейчас ему поставили укол, он уже начал приходить в себя.
По предварительным данным, ЧП в домике для страусов площадью 80 квадратных метров произошло из-за замыкания электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU