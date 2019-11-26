На пожаре в Большереченском зоопарке пострадал страус

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-26T09:11:22+03:00

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Не слишком радостные новости пришли сегодня, 26 ноября, из Большереченского зоопарка. Там на пожаре пострадал страус. Птица не смогла выбраться на улицу.

– Сообщение о пожаре поступило в 9.01, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На место выехали семь сотрудников на трех машинах. Выяснилось, что загорелся домик для страусов площадью 80 кв. м. При этом огонь распространился на площади 10 кв. м. Локализовать пожар удалось довольно быстро – всего за семь минут, полностью ликвидировать – уже к 9.31.

В домике жили 4 страуса, но двое из них в момент ЧП находились на улице. Еще одну птицу удалось спасти. К сожалению, ее сосед был без сознания. Выживших уже разместили по другим вольерам.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU