Библиотекарю омской школы № 82, где из окна выпала 8-летняя девочка, объявили выговор

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-25T15:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В омской мэрии оперативно отреагировали на сообщение о ЧП, случившемся в омской школе № 82, расположенной в городке Нефтяников. Напомним, там оказалась запертой в библиотеке второклассница. Девочка испугалась, что опоздает на урок, стала звать на помощь из окна на втором этаже и сорвалась вниз. В результате ребенка увезли на скорой в ДГКБ-3. У нее подозрение на компрессионный перелом позвоночника.

– По факту случившегося в учреждении создана комиссия по расследованию, Следственным комитетом ведется проверка, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Принято решение о проведении внеплановой проверки комиссией департамента образования, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора школы. К библиотекарю уже применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, также она предупреждена об ответственности за соблюдение безопасности. Проведены беседы с учителем и с обучающимися о правилах поведения в школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заперли одну в библиотеке и ушли: Второклассница выпала со второго этажа омской школы

По словам Марии, она привела дочь за 10 минут до начала занятий – в 12.50. Девочка решила зайти перед уроками в школьную библиотеку, которая находится, кстати, на втором, а не на первом этаже. Библиотекарь ее не заметила и заперла. В тот день учительница, которая преподает в этом классе, уехала на семинар. Ее заменяла другая педагог. Она не заметила отсутствия одной из учениц и начала занятие. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU