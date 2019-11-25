Заперли одну в библиотеке и ушли: Второклассница выпала со второго этажа омской школы

ЧП случилось в среду, 20 ноября, в школе № 82, расположенной в омском городке Нефтяников. Там из окна второго этажа выпала 8-летняя девочка. Ребенка с травмами увезли на скорой.

– Ко мне прибежала соцработник и сказала: «Не переживайте, ваша девочка упала с первого этажа, ушиблась», – рассказывает мама пострадавшей школьницы Мария Пяткова. – А на месте выяснилось, что у дочки серьезные травмы, и нам с ней пришлось ехать на скорой в ГДКБ-3. Вчера ей сделали МРТ. Врачи подозревают у нее перелом грудного отдела позвоночника. Сегодня будут проводить еще одно обследование, чтобы уточнить диагноз. В общем сейчас Рите даже нельзя сидеть и спать можно только без подушки. Кроме того, ей придется носить специальный корсет.

По словам Марии, она привела дочь за 10 минут до начала занятий – в 12.50. Девочка решила зайти перед уроками в школьную библиотеку, которая находится, кстати, на втором, а не на первом этаже. Библиотекарь ее не заметила и заперла. В тот день учительница, которая преподает в этом классе, уехала на семинар. Ее заменяла другая педагог. Она не заметила отсутствия одной из учениц и начала занятие.

– Рита говорит, что кричала и стучала, но ее никто не услышал, – продолжает мама девочки. – В итоге она высунулась в окно, начала кричать прохожим, чтобы ей открыли дверь, не удержалась и упала. В школе утверждают, что она сама зачем-то открыла окно. Но сделать это даже у взрослого человека с трудом получается. Окно было открыто, и дочь в него выпала. После случившегося мне звонила директор, предлагала деньги. Пообещала компенсировать затраты на лечение Риты. Но адвокат советует решать все только в судебном порядке. Более того, выяснилось, что учителя сейчас все пытаются свалить на ребенка – мол, девочка странная, что с нее взять... Но она вообще-то проходила медобследование. Если бы с ней было что-то не так, ее бы не приняли в школу.

Сейчас Рита находится в больнице, ей еще предстоит долгое лечение.Фото: Личный архив

Мария Пяткова говорит: больше всего ее огорчает, что библиотекарь, по вине которой все случилось, продолжает работать в школе. Мама пострадавшей девочки уже написала заявление в полицию. Оттуда дело передали в региональный Следственного комитета.

– По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» – пока в отношении неустановленного круга лиц, – рассказала «Комсомолке» официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«Библиотекарь просто не заметила Риту за стеллажами»

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 82 Татьяна ШУТЕЛЕВА:

– Такой инцидент действительно произошел на прошлой неделе. Библиотекарь буквально на пять минут вышла в туалет. Девочка маленькая, за стеллажами наша сотрудница просто не заметила Риту. Вероятно, та кричала, но библиотека находится в конце коридора, там редко проходят люди, поэтому ученицу никто не услышал. В этот момент прозвенел звонок, и Рита зачем-то открыла окно и спрыгнула вниз во второго этажа. Говорит, боялась опоздать на урок. Девочка на учете не состоит. Нормальный, спокойный ребенок. Но вот в такой критической ситуации так неоднозначно среагировала. Мы каждый день звоним и маме, и в больницу – узнаем, как дела. Пока предварительный диагноз – компрессионный перелом позвоночника. Для нас, конечно, шок, что все так вышло. Но мама нам и сама рассказывала, что это не первый такой случай с ее ребенком. О том, что у Марии Владимировны к нам есть какие-то претензии, я узнала только от вас. Мы находимся с ней в доброжелательных отношениях и, конечно, готовы оказать помощь Рите и ее семье.