2019-11-25T07:35:57+03:00
Общество

Пропавшая в Омске семья нашлась

Напомним, Альбина Зайцева с маленькими детьми уехала из Казахстана и потерялась
Анна МИКУЛА
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Накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай.Накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Благополучно закончилась история поисков 29-летней Альбины Зайцевой и двоих ее детей – 9-летний Кирилл Шевцов и 3-летняя Екатерины Зайцевой.

Напомним, накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай Есильского района Акмолинской области. По одной из версий, могла уйти от мужа и уехать на родину в Большереченский район. В последний раз молодую женщину видели на омском автовокзале, далее ее след терялся.

По счастью, сегодня, 25 ноября, поисковики из отряда «Доброспас-Омск», что мама с детьми найдены, с ними все в порядке. Подробности того, где они сейчас находятся, не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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