Пропавшая в Омске семья нашлась
Благополучно закончилась история поисков 29-летней Альбины Зайцевой и двоих ее детей – 9-летний Кирилл Шевцов и 3-летняя Екатерины Зайцевой.
Напомним, накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай Есильского района Акмолинской области. По одной из версий, могла уйти от мужа и уехать на родину в Большереченский район. В последний раз молодую женщину видели на омском автовокзале, далее ее след терялся.
По счастью, сегодня, 25 ноября, поисковики из отряда «Доброспас-Омск», что мама с детьми найдены, с ними все в порядке. Подробности того, где они сейчас находятся, не раскрываются.
ИСТОЧНИК KP.RU