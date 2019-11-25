Пропавшая в Омске семья нашлась

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-25T07:35:57+03:00

Накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Благополучно закончилась история поисков 29-летней Альбины Зайцевой и двоих ее детей – 9-летний Кирилл Шевцов и 3-летняя Екатерины Зайцевой.

Напомним, накануне появилась информация, что семья ушла из своего дома в селе Аксай Есильского района Акмолинской области. По одной из версий, могла уйти от мужа и уехать на родину в Большереченский район. В последний раз молодую женщину видели на омском автовокзале, далее ее след терялся.

По счастью, сегодня, 25 ноября, поисковики из отряда «Доброспас-Омск», что мама с детьми найдены, с ними все в порядке. Подробности того, где они сейчас находятся, не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU