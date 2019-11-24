В Омске без вести пропала целая семья

Тревожную информацию опубликовали сегодня, 24 ноября, поисковики. Сообщается, что в Омске пропала целая семья, приехавшая из Казахстана: 29-летняя мама Альбина Зайцева и двое детей – 9-летний Кирилл Шевцов и 3-летняя Екатерина Зайцева.

Пока известно только, что ещё 15 ноября молодая женщина ушла из своего дома в селе Аксай Есильского района Акмолинской области. Спустя время ее видели на омском автовокзале. Где она находится сейчас, родственники не имеет никакого представления. Альбина перестала выходить на связь.

Как выяснилось, Альбина – уроженка Большереченского района Омской области. Вероятно, по какой-то причине она решила вернуться на родину. По одной из версий, пропавшая просто ушла из дома и забрала детей, чтобы скрыться от мужа. Но не исключено, что с ней могла случиться беда.

Волонтеры отряда «Доброспас-Омск» уже объявили о розыске пропавших.

Приметы Альбины Зайцевой: рост около 170 см, среднего телосложения, рыжие волосы, на лице множество веснушек. Была одета в черную шапку, темно-синюю куртку до колен, черные зимние ботинки.

На Кирилле в момент ухода были черная шапка, темно-синий пуховик. Маленькая Катя одета в розовый комбинезон.

Если вам известно, где они находятся, позвоните в полицию – 02.