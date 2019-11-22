«Люди падают в обморок»: Вступление новых правил шоферской медкомиссии отложили, но омичи продолжают штурмовать больницы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-22T16:52:14+03:00

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Напомним, практически в условиях апокалипсиса пришлось работать большинству наркологов по всей стране. Дело в том, что россиян напугали изменением правил медосмотра, которые сегодня, 22 ноября, должен был подорожать в пять раз. Экономные омичи, не желающие расставаться с кровными пятью тысячами часами простаивали в гигантских очередях.

Накануне стало известно, что с нововведением пока повременят. Но люди, судя по всему, не поверили и продолжают брать больницы штурмом.

– Чтобы пройти шоферскую медкомиссию, нужно было умереть. Были давки, люди в обморок падали от удушья. Рядом стояла женщина – сказала, что с 4 утра очередь заняла, пятерых на скорой увезли, – рассказывает в паблике «Инцидент Омск» один из очевидцев. – Все орут. И, как обычно, были те, кто «просто спросить». Их сразу выкидывали на улицу. Возле больнички сразу активизировались, «помощники», которые за три косаря предлагали быть первыми в очереди. Кассирша не успевала бабло считать, бедная. Сидела вся мокрая и потная.

Давка в больнице.Видео: vk.com/inci55

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Неимоверный ажиотаж творится во всех омских больницах, которые предоставляют услугу по выдаче медицинской справки для шоферской комиссии. А их в городе, кстати, не так много. Те, кто меняют водительские права или получают их впервые, буквально штурмом берут кабинеты. В клиниках города творится настоящий ад. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU