«Люди занимали очередь с вечера»: Из-за подорожания медкомиссии в 5 раз омичи штурмуют больницы

Неимоверный ажиотаж творится во всех омских больницах, которые предоставляют услугу по выдаче медицинской справки для шоферской комиссии. А их в городе, кстати, не так много. Те, кто меняют водительские права или получают их впервые, буквально штурмом берут кабинеты. В клиниках города творится настоящий ад. А все из-за очередного закона, после которого справка стоимостью в 1500 рублей подорожает в пять раз. С 22 ноября за нее придется выложить уже 7 500. Власти объяснили это тем, что теперь у всех водителей будут брать дорогостоящий анализ на наличие наркомании или алкоголизма. Узнавшие о грядущем повышении цены за справку омичи ринулись получать ее в последний день по старой стоимости. Естественно, все это вылилось в огромные очереди. Дозвониться в больницы невозможно.

- Я живу около психиатрической больницы на Куйбышева. Сегодня проезжала мимо и видела: там очередь от остановки до нее, - рассказала нам омичка.

О том, что творится внутри клиник, в социальных сетях рассказала другая сибирячка. Люди занимали очередь с вечера.

Некоторые занимали очередь с вечера.Фото: ВКонтакте

- Я поехала к 6 часам утра. Думала прибыть раньше, но ночевать на улице холодно. На парковке уже дежурят люди. Они сообщили, что больницу открыли, а очередь внутри. А внутри уже толпа человек 70-80. Кто то с четырех утра, кто-то остался с вечера. Сначала очередь оплатить, а потом вся эта толпа ринется к специалистам. Они работают с 9, поэтому параллельно очереди не двигаются, а только увеличивается общее количество людей. Причем оплатить еще не значит, что справку получишь сегодня. Можно и не успеть до конца рабочего дня.

Естественно, основной гнев автомобилистов на себя приняли медики. Сибиряки винят их в накрутке цен и в очень медленном приеме. Врачи не справляются с потоком желающих сэкономить деньги. Пациенты специально отпросились с работы и стояли с самого раннего утра до вечера. Люди в очередях уже давно все перезнакомились. Некоторые приезжали в больницы по два, а то и три раза - просто не успевали получить справку до закрытия. Из-за этого руководство клиник пошло навстречу омичам и продлило время работы шоферской комиссии с 17 часов до 20. Правда, нашлись и такие медицинские учреждения, которые в временно вообще перестали выдавать справки и решили дождаться 22 ноября, когда новый закон и расценки вступят в силу.