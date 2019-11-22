Омича, набравшего 177 штрафов от ГИБДД, арестовали на 5 суток

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-22T09:14:23+03:00

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Удивительными выдержкой и упорством отличился 43-летний омич. Приставы оценили его старания на 5 суток изолятора.

Дело в том, что он умудрился за год набрать 177 штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Но все квитки мужчина просто игнорировал. У лихача него арестовали машину. Но и это не подействовало. Тогда пришлось идти на крайнюю меру.

– Сразу после судебного заседания гражданин был доставлен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, УМВД России по г. Омску для отбывания назначенного наказания, – рассказали в пресс-службе областного УФССП. – Добавим, что даже подвергшись административному аресту, должник не освобождается от обязанности уплаты всех назначенных ему ранее административных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU