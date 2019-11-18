2019-11-18T09:46:23+03:00
Общество

Омский лихач умудрился заработать за год 177 штрафов от ГИБДД и лишился авто

Мужчина задолжал в общей сложности 103 тысячи и пытался убедить приставов, что оплачивать их необязательно
Анна МИКУЛА
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Из-за своего упорства лихач лишился машины. Фото: r55.fssprus.ruИз-за своего упорства лихач лишился машины. Фото: r55.fssprus.ru
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Практически с маниакальным упорством 43-летний омич нарушал правила дорожного движения. Он на своей постоянно лихачил старой иномарке. Регулярно приходившие ему штрафы от ГИБДД так и не привели мужчину в чувства. Он выбрал самый простой и одновременно странный способ решить проблему – просто игнорировал «письма счастья». В итоге за год у него набралось 177 квитанций на общую сумму 103 тысячи рублей.

– При этом, по словам любителя быстрой езды, погашать долги в его планы не входило: мужчина пытался убедить судебных приставов в том, что из-за скорых изменений в законодательстве все штрафы «обязательно отменят», – исполнителям закона просто нужно подождать, – рассказали в пресс-службе областного УФССП. – Но доводы оптимистично настроенного омича оказались бессильны, ведь согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» во избежание применения со стороны судебных приставов принудительных мер взыскания задолженность должна быть погашена в установленный для добровольного исполнения срок, который в случае А. истек.

В итоге у злостного нарушителя арестовали его минивэн Mazda 2001 года выпуска. Авто вернут только после того, как владелец расплатится за штрафы.

Кроме того, выяснилось, что он не платил за коммуналку и аренду земли. Кроме того, он задолжал почти миллион омскому депимущества. В счет этого долга у него забрали дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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