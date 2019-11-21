В Омске через интернет можно было купить поддельные медсправки и дипломы

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-21T08:13:30+03:00

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Прокуратура Центрального округа выявила сразу несколько сайтов в интернете, где любой желающий мог купить поддельные медицинские справки, а также дипломы об образовании.

– В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокуратура округа обратилась в Куйбышевский районный суд города Омска с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В соответствии с судебным актом доступ к шести интернет-ресурсам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU