2019-11-21T07:40:13+03:00
Происшествия

Чиновников из Омской области, разрешивших незаконно рубить лес, будут судить

В отношении них возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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С судах продолжают рассматривать уголовные дела, связанные с уничтожением деревьев на севере Омской области. Недавно в колонию отправили банду черных лесорубов из Знаменского района.

Сейчас будут судить чиновников из администрации Седельниковского района, дававших разрешение на незаконную вырубку леса.

– Установлено, что в 2015-2016 годах должностными лицами органов местного самоуправления Седельниковского муниципального района Омской области в Главное управление лесного хозяйства региона направлены заявки для организации аукционов по продаже прав на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения нужд муниципальных образований, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – При этом реальная потребность муниципальных образований в обозначенных в заявках объемах леса отсутствовала, денежные средства на приобретение всего испрашиваемого объема древесины в бюджетах предусмотрены не были.

Всего таким образом вырубили 35 тысяч кубометров древесины, которая ушла налево. Прокуратура направила материалы в Следственный комитет, где в отношении седельниковских чиновников возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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