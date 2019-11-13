2019-11-13T08:00:51+03:00
Происшествия

«Черные лесорубы» из Омской области получили тюремные сроки

В банде числился и бывший чиновник лесхоза
Станислав МУХИН
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В свое время о банде лесорубов докладывали даже президенту.В свое время о банде лесорубов докладывали даже президенту.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Вынесли приговор банде "черных лесорубов" из Тарского района. Свое дело они поставили на потом. Ущерб от их деятельности оценили в 13 млн рублей. О них даже сообщали президенту, а расследование уголовного дело находилось на контроле Москвы. По данным областной прокуратуры, с 2013 по 2016 год банда незаконно вырубила и продала более 3 тысяч кубов древесины. Активно помогали им в этом бывшие чиновники местного лесхоза. Поэтому-то их так долго и не удавалось поймать, хотя о незаконном промысле "черных лесорубов" знали все жители Тары. Вину фигуранты дела так и не признали.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, организатор и его помощник - бывший начальник лесничества - получили по 3 года колонии. Другие же члены банды отделались условными сроками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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