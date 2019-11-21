Игорь Безель (Банк Уралсиб): «Рефинансирование кредитов – удобный способ снизить ежемесячный платеж по кредиту»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-21T06:03:52+03:00

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О том, почему рефинансирование сегодня популярно и как его оформить, мы поговорили с Игорем Безелем, заместителем территориального директора по розничному бизнесу Банка УРАЛСИБ в г.Омске.

- Игорь Александрович, рефинансирование кредитов* появилось в банках не так давно и быстро стало популярным. С чем это связано?

- Рефинансирование – популярный банковский продукт сразу по нескольким причинам. Во-первых, это удобно. Представим, что клиент обслуживает несколько кредитов в разных банках. Например, несколько лет назад он взял ипотеку под хорошую ставку в своем зарплатном банке. Потом сменил работодателя и начал обслуживаться в рамках нового зарплатного проекта, а заодно приобрел в кредит авто в новом банке. Добавим к этому кредитную карту, которую ему предложили на выгодных условиях в торговой точке. В результате, теперь клиент выплачивает сразу три кредита: ипотечный, автокредит и потребительский кредит. У всех этих кредитов разные графики погашения и суммы ежемесячных платежей, которые необходимо помнить, чтобы не допустить просрочку и не испортить кредитную историю. Рефинансирование позволяет не только объединить все кредиты в один, оптимизируя таким образом свои ежемесячные траты на оплату кредитов, но и снизить ежемесячный платеж. Кроме того, можно получить дополнительные наличные средства, если это необходимо.

Фото: Банк Уралсиб

- А как изменится размер ежемесячного платежа по такому большому кредиту?

- В изменении ежемесячного платежа заключается еще одно удобство для клиента - во многих случаях рефинансирование позволяет клиентам получить более выгодные условия за счет того, что ставка по такому объединенному кредиту ниже. Давайте вспомним, что несколько лет назад ставки по большинству видов кредитов были более высокими. Только в 2019 году банки несколько раз снижали ставки по ипотечным кредитам. Рефинансирование учитывает все рыночные нюансы. За счет этого и условия по данному продукту отвечают текущей ситуации.

- На каких условиях Банк УРАЛСИБ предлагает рефинансирование?

- Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования сразу по двум направлениям: по ипотечным и потребительским кредитам. В обоих случаях заемщик может получить кредитные средства под более низкий процент на погашение кредита в другом банке. При наличии нескольких кредитных обязательства в разных банках, клиент может объединить их в рамках одного кредита в УРАЛСИБе.Погашать его можно, выплачивая единый ежемесячный платеж. Главным преимуществом программы рефинансирования Банка УРАЛСИБ является отсутствие ограничений количества рефинансируемых кредитов. Кроме этого, Банк готов предоставить заемщику, помимо кредита на цели рефинансирования, дополнительную сумму денежных средств на любые потребительские цели. Отдельно хотел бы остановиться на рефинансировании ипотечных кредитов. Основное преимущество данной программы Банка УРАЛСИБ – возможность рефинансировать ипотеку стороннего банка без комиссий, а также дополнительно включить в негозадолженности по кредитным картам, потребительским и автокредитам.

- Какие документы необходимы при оформлении рефинансирования?

- Банк запрашивает паспорт и один из следующих документов на выбор заемщика: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, заграничный паспорт, документ, удостоверяющий уровень дохода заявителя. При оформлении кредита до 250 000 руб., подтверждение дохода не требуется, свыше этой суммы понадобится одна из справок, это может быть2-НДФЛ, справка по образцу Банка, справка по образцу организации-работодателя заемщика, справка о начислении пенсионных выплат из ПФР или выписка по счету другого банка, на который заявитель получает заработную плату. Дополнительным удобством является то, чтообеспечение кредита в форме залога или поручительства не обязательны. Страхование жизни и трудоспособности заемщика является добровольным.

- Каковы требования к заемщику?

- Участником программы рефинансирования Банка УРАЛСИБ может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 23 летдо 70 лет (на момент полного выполнения обязательств по договору). Заемщик должен иметь регистрацию на территории РФ. Трудовой стаж на текущем месте работы должен составлять не менее 3-х месяцев.

- Как отправить заявку на рефинансирование?

- На официальном сайте нашего Банкаwww.uralsib.ru есть возможностьподать предварительную заявку онлайн. Кроме этого, можно посетить любое подразделение Банка, предоставив пакет необходимых документов. Банк рассматривает заявку и принимает по ней окончательное решение в течение 1-5 рабочих дней. Ждем вас в наших офисах! Офисы Банка УРАЛСИБ в Омске: Операционный офис "Омский" улица Богдана Хмельницкого, дом 283 Режим работы: Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва Операционный офис "Омск-Левобережный" улица 70 лет Октября, дом 16, корпус 4 Режим работы:Пн-Пт 09:00-19:00, без перерыва; Сб. 10:00-16:00, перерыв 13:00-13:30 Операционный офис "Омск-Нефтяники" проспект Мира, дом 54. Режим работы: Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 Операционный офис "Омск-Центральный" проспект Карла Маркса, дом 12. Режим работы: Пн-Пт 09:00-20:00, без перерыва; Сб. 10:00-16:00, перерыв 13:00-13:30 Операционный офис "Омск-Юбилейный" улица Ленина, угол Щербанева, дом 21/2. Режим работы: Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00.

Фото: Банк Уралсиб

*Кредит на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). Минимальная ставка — от 9,9% годовых в рублях в случае страхования Заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием Предложения о заключении кредитного договора, минимальная ставка от 15,9% годовых в рублях — в случае отсутствия страхования жизни и здоровья (расторжения договора страхования жизни и здоровья). Размер процентной ставки устанавливается для каждого Клиента индивидуально. Сумма кредита от 35 000 до 2 000 000 рублей, определяется для каждого Клиента индивидуально. Срок кредитования от 13 до 84 месяцев, определяется для каждого Клиента индивидуально. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, ставка по кредиту может быть повышена на 5 процентных пункта. Страхование жизни и риска потери трудоспособности является добровольным. Подробная информация по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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