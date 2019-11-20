На омских трассах замерзли три грузовика

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-20T12:32:51+03:00

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В Омской области уже несколько дней стоят морозы. Они продержатся до следующих выходных. Тем временем, на омских трассах сохраняется напряженная ситуация. Как рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора» только за минувшие сутки в регионе замерзло три грузовика. Вдоль основных трасс дежурят дорожники, которые обрабатывают магистрали против гололеда, и инспекторы ДПС.

На дорогах были замечены три заглохшие фуры. Самые частые неисправности в таких случаях - проблемы с электрикой или замерзшее топливо. Как пояснили в ведомстве, нередко водители не готовят должным образом грузовики к дальним поездкам, либо вовсе неправильно выбирают горючее.

Сутками ранее на трассе замерз пассажирский автобус, ехавший по маршруту Омск - Хантымансийск. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU