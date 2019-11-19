2019-11-19T13:26:51+03:00
Происшествия

Ночью под Тюменью в -35° застрял автобус Омск - Ханты-Мансийск с пассажирами

Водителю пришлось вызывать МЧС
Станислав МУХИН
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Некоторые пассажиры начали паниковать.Некоторые пассажиры начали паниковать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несколько неприятных часов пришлось пережить пассажирам рейсового автобуса Омск – Ханты-Мансийск. Он неожиданно встал на трассе ночью под Тюменью в 35-градусный мороз. Как ни пытался водитель завести машину с людьми, ничего не получалось. Пришлось звонить в МЧС. У автобуса, в котором ехали 8 человек, моментально замерзла воздушная система. Спасатели вовремя пришли на помощь. У машины не работали ни тормоза, ни сцепление.

- В пути следования автобус совершил остановку: этого времени хватило, чтобы трубки воздушной системы, в которых скопился конденсат, замерзли, - сообщили подробности в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Почти час обогревали автобус спасатели. Только после этого его удалось завезти и отправить дальше по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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