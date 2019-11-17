2019-11-17T09:39:02+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег унесли при ограблении банкомата в Омске

Все случилось в поселке Юбилейный
Станислав МУХИН
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Сейчас приступника ищет полиция.Сейчас приступника ищет полиция.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главная тема последних дней для жителей поселка Юбилейный, который находится за городком Нефтяников, недавнее ночное происшествие. Там в одном из магазинов неизвестные вскрыли банкомат и вытащили деньги. "Комсомолка" писала об этом. Ранее сообщалось, что грабители поживились 1 миллионом рублей. Однако местные утверждают обратное.

Мы пообщались с жителями, которые живут неподалеку. Слухи самые противоречивые. Одни жители действительно говорят, что из банкомата вытащили 1 миллион. Другие же утверждают, что из терминала унесли 6 миллионов.

Одна из сотрудниц магазина сообщила нам и вовсе, что воришки унесли 10 миллионов. В омской полиции сейчас ищут грабителей и происшествие никак не комментируют. Неизвестно так же, были ли в магазине установлены камеры наблюдения и попали ли на них преступники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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