В Омске из банкомата похитили 1 миллион
О крупной краже стало известно сегодня в Омске. В поселке Юбилейный, который находится за городком Нефтяников, ограбили банкомат. Неизвестные ночью вскрыли аппарат и вытащили из него деньги. По нашей информации, сумма украденного может превысить 1 миллион рублей. В полиции подтвердили факт кражи. Сейчас преступника ищут в Омске.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.
Детали кражи в УМВД уточнять не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU