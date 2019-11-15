В Омске из банкомата похитили 1 миллион

15 Нояб. 13:51 2019-11-15T13:53:12+03:00

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О крупной краже стало известно сегодня в Омске. В поселке Юбилейный, который находится за городком Нефтяников, ограбили банкомат. Неизвестные ночью вскрыли аппарат и вытащили из него деньги. По нашей информации, сумма украденного может превысить 1 миллион рублей. В полиции подтвердили факт кражи. Сейчас преступника ищут в Омске.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Детали кражи в УМВД уточнять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU