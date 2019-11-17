2019-11-17T07:35:41+03:00
Происшествия

Омич, спасавший свое авто от хлынувшего на дорогу кипятка, обварился и попал в больницу

В поселке Чкаловский произошла авария
Станислав МУХИН
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Пришлось вызывать скорую.Пришлось вызывать скорую.Фото: ВКонтакте
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Стали известны подробности крупной коммунальной аварии в Чкаловской поселке, из-за которой почти 40 домов на несколько часов остались без тепла. Там в районе остановки "Автоматика" прорвало трубу. Из-под земли на дорогу хлынул кипяток. Затопило и парковку одного из супермаркетов. Не обошлось без пострадавших. Ожоги получил автомобилист, спасавший свою машину. Об этом рассказали очевидцы. Пришлось вызывать скорую.

- Он пытался вызволить свою машину из кипятка, его увезли на скорой, а его иномарку отбуксировали в безопасное место другие водители, - поделился подробностями происшествия очевидец.

Омичи же добавили, что аварию ликвидировали лишь к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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