В Чкаловском поселке омичи остались без тепла из-за прорыва трубы

15 Нояб. 13:18 2019-11-15T13:18:43+03:00

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Неприятный сюрприз ждал сегодня жителей Чкаловского поселка. Там произошла коммунальная авария. На одной из теплотрасс прорвало трубу с горячей водой. Кипяток хлынул прямо на улицу. Вокруг места аварии огромные клубы пара. Фото последствий появилось в социальных сетях.

Но самое неприятное, что из-за прорыва трубы жители нескольких десятков домов в холод остались без отопления. Устранить аварию и дать отопление омичам обещают к 20 часам 15 ноября.

- По информации ОмскРТС повреждение на подземном трубопроводе в районе дома 24б по пр. Космический. Выход воды локализован, участок отключен, ориентировочно под отключение попадут 37 домов Ориентировочно работы будут выполняться до 20.00, - уточнили в омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU