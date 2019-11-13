2019-11-13T14:18:53+03:00
Происшествия

Момент ДТП маршрутки в Омске с грузовиком попал на видео

В аварии пострадала пассажирка [видео]
Станислав МУХИН
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Авария с участием пассажирской маршрутки №8 произошла 12 ноября около остановки "Улица Лизы Чайкиной". Столкнулись "Газель" и "КамАЗ". В ДТП пострадала пассажирка маршрутки.

Тем временем, омские полицейские нашли видео с моментом столкновения. Они опубликовали ролик с аварией. На кадрах видно, что грузовик неожиданно выезжает с второстепенной дороги прямо перед маршруткой. В Омске уже второй день сильный гололед, поэтому газелист не успел затормозить. В итоге машины столкнулись. Удар был такой силы, что у "Газели" сильно смяло капот.

Вина водителя грузовика очевидна. К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП маршрутки с КамАЗом в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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