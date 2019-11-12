Омичка пострадала в аварии маршрутки с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-12T15:03:17+03:00

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Серьезная авария с участием маршрутки произошла сегодня в Омске в Октябрьском районе. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ипподромная столкнулись грузовик и маршрутка №8. Удар был очень сильным, микроавтобус сильно смяло. В итоге пострадала 62-летняя пассажирка "Газели". Ее увезли в больницу.

– Мужчина 1990 года рождения без признаков опьянения за рулем грузовика допустил столкновение с пассажирской «Газелью», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения, – рассказали подробности в пресс-службе омского УГИБДД.

В социальных сетях появилось фото с места аварии. Очевидцы пишут, что ДТП спровоцировал водитель грузовика. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU