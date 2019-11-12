Омичка пострадала в аварии маршрутки с грузовиком
Серьезная авария с участием маршрутки произошла сегодня в Омске в Октябрьском районе. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ипподромная столкнулись грузовик и маршрутка №8. Удар был очень сильным, микроавтобус сильно смяло. В итоге пострадала 62-летняя пассажирка "Газели". Ее увезли в больницу.
– Мужчина 1990 года рождения без признаков опьянения за рулем грузовика допустил столкновение с пассажирской «Газелью», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения, – рассказали подробности в пресс-службе омского УГИБДД.
В социальных сетях появилось фото с места аварии. Очевидцы пишут, что ДТП спровоцировал водитель грузовика. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU