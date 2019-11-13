В Омске воспитатель, приказавшая детям доставать игрушки из унитаза, уже уволилась

13 Нояб. 13:23 2019-11-13T13:23:59+03:00

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В детском саду Омска разразился скандал. Отец одного из малышей рассказал, что воспитатель заставила его сына доставать игрушки из унитаза. При этом выбросили их туда другие ребятишки. Омич пожаловался на педагога, и рассказал: проблемы с ней возникают не впервые.

К ситуации подключилась уполномоченная по правам детей в Омской области Елизавета Степкина и чиновники департамента образования. Факт инцидента подтвердился. Воспитателю пришлось уволиться.

- Департамент образования провел проверку по информации об инциденте с ребенком в детском саду №344. К сожалению, данные факты подтвердились, - прокомментировали ситуацию в омской мэрии. - Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию

ИСТОЧНИК KP.RU