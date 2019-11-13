Омич требует уволить воспитателя, заставившую детей достать игрушки из унитаза

13 Нояб. 12:07 2019-11-13T12:07:20+03:00

К ситуации уже подключилась уполномоченная по права ребенка

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О дикой истории рассказал омский журналист. Он пожаловался на воспитателя детского сада, куда ходит его сын. По словам омича, педагог заставила ребенка голыми руками доставать из унитаза игрушки, которые выбросили туда другие малыши.

- Пятилетнего ребенка в детском саду вместо обеда заставили голыми руками из общего унитаза доставать игрушки и мыть их. Обращаюсь в прокуратуру, к уполномоченной по правам ребенка, в департамент и министерство образования, - заявил в соцсетях отец ребенка.

Претензии к воспитателю возникают не впервые. Уже была ситуация, когда мальчик сильно ударился головой, но она не стала рассказывать об этом родителям. Омич намерен добиваться увольнения педагога.

К ситуации уже подключилась уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина.

- По факту поступившей информации из СМИ будет проведена проверка с представителями учредителя дошкольного образовательного учреждения Омска. Ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Омской области, - сказала чиновница.

ИСТОЧНИК KP.RU