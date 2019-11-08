2019-11-08T09:16:49+03:00
Общество

Появилось фото, как Владимира Путина встречали в аэропорту Омска

В нашем городе на Форуме России и Казахстана президент провел несколько часов [фото]
Станислав МУХИН
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Президента в аэропорту встречал губернатор с руководителями силовых ведомств.Президента в аэропорту встречал губернатор с руководителями силовых ведомств.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Половину рабочего дня президент Владимир Путин провел в четверг в Омске. Он прилетал для участия в Форуме России и Казахстана. Самолет с президентом приземлился в Омске около 18 часов. Появилось фото визита Владимира Путина в наш город. В аэропорту главу государства встречали губернатор Александр Бурков, а также полпред по Сибири Сергей Меняйло. С ними были и руководители силовых ведомств - начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец и глава регионального управления ФСБ Алексей Савченков. Со всеми Владимир Путин обменялся крепкими рукопожатиями.

Сразу же из аэропорта глава государства посетил открытие филиала "Эрмитаж Сибирь", после чего отправился в Экспоцентр для участия в пленарном заседании Форума России и Казахстана. В Омске президент провел весь вечер и улетел около полуночи. Отъезжающий в аэропорт кортеж Владимира Путина сняли на Любинском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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