В Совете Федерации при поддержке Росгвардии наградили омского подростка, спасшего тонувших детей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-02T09:34:42+03:00

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В преддверии Дня народного единства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и, по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой встретились с участниками VI Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации, заслуженный спасатель Российской Федерации, Герой России Юрий Воробьев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заслуженный военный летчик РФ, Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев, член Совета Федерации, Герой Труда РФ Николай Рыжков, а также члены Совета Федерации, представляющие Бурятию, Башкортостан, Дагестан, Приморский и Хабаровский края, Оренбургскую, Кировскую, Томскую, Омскую, Вологодскую, Новгородскую, Псковскую, Тамбовскую, Ярославскую, Воронежскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ – регионы, из которых прибыли в столицу дети-герои.

– Сегодня мы чествуем вас – юных граждан нашей страны, тех, кто, рискуя жизнью, приходил на помощь тонущим, кто спасал людей из пожара, обезвреживал преступников. Вы на деле доказали, как говорил Максим Горький, что в жизни всегда есть место подвигам. Мы гордимся вами. Я хочу поблагодарить вас за ваши смелые славные поступки. Особая благодарность – родителям, учителям, наставникам. Вы воспитали достойных граждан нашей страны, – сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, открывая торжественную церемонию награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.

В течение этого года в Совет Федерации поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов Российской Федерации. Не все ребята смогли приехать на торжество в Москву, поэтому Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам и дала поручение вместе с Росгвардией и местными органами власти провести чествование детей-героев в регионах, чтобы каждый подвиг был отмечен наградой и как можно больше людей узнали о мужественных поступках ребят.

– Подвиг не знает возраста. Мы уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа. Мы надеемся, что в будущем наше место займут достойные продолжатели дела отцов и дедов по укреплению обороноспособности нашей страны, развития науки и техники, улучшения жизни наших граждан, люди, готовые на подвиги ради воплощения этих высоких идей, –обратился к ребятам статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой.

Он отметил, что в этом году Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации приняла эстафету по участию в проведении мероприятий гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

– Примером для нас, сотрудников Росгвардии, является подвиг 172 военнослужащих и сотрудников Росгвардии – Героев Российской Федерации. Они наша гордость, – добавил генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой, приветствуя Героев России, присутствующих на церемонии, чьи имена неразрывно связаны с войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Статс-секретарь выразил глубокую благодарность тем, кто вложил в ребят благородные качества готовности прийти на помощь другому человеку, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью. Он пожелал, чтобы «отважные сердца этих детей продолжали излучать, добро, отвагу и свет, который озарит путь в достойное будущее нашей великой Родины!»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой вручили юным героям медаль «За мужество в спасении», благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии.

Ребят поздравили Герои России Михаил Паньков, Сергей Лысюк, Олег Кублин, Дмитрий Перминов, Александр Никишин, Сергей Юшков, Владимир Белов, Виктор Величко, Игорь Задорожный, Роман Щетнев, удостоенные этого высокого звания во время службы в войсках правопорядка

Украшением торжественного мероприятия стало выступление хора детской студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ и заслуженной артистки России, председателя Комиссии общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкой.

В завершение мероприятия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала детям-героям всегда оставаться примером для сверстников.

– Это такая добрая, правильная и важная для страны акция. Я хочу поблагодарить руководство Росгвардии. Сегодняшнее вручение наград — это наше совместное мероприятие. Спасибо всем, кто принимал и встречал ребят. Мы гордимся, что у нас такое достойное подрастающее поколение, – сказала Валентина Матвиенко.

Для ребят была организована насыщенная программа. Вместе со старшими товарищами – военнослужащими Росгвардии ребята посетили музеи Московского кремля, побывали на Соборной площади, в Оружейной палате и в Грановитой палате с Красным крыльцом. В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» для детей провели экскурсию «Кругосветное путешествие». В Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского дети увидели дефиле роты почетного караула, побывали в музее легендарного соединения и кинологическом центре. Кроме того, участники всероссийского проекта «Дети-герои» познакомились со сверстниками из Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Они узнали об истории училища и увидели, как живут и учатся кадеты Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

За спиной каждого ребенка своя уникальная история.

Летом 2019 года 13-летний Алексей из Тюкалинского района Омской области вместе со своими друзьями пришел на водоем, где в жаркий день находилось около десяти человек. Позже к месту купания своих внучек 11 и 12 лет привез местный житель. В какой-то момент купающиеся девочки скрылись под водой, кто-то из находившихся рядом стал звать на помощь. Алексей бросился к показавшейся из-под воды младшей девочке и помог ей выбраться. В этом переполохе стали искать старшую девочку Анну. Кто-то предположил, что она спряталась в камышах. Не теряя времени, Леша нырнул в ту часть пруда, где находилась яма. Наткнувшись в глубине на тело девочки, стал тянуть ее за футболку вверх. Положив девочку, находившуюся в бессознательном состоянии, себе на спину, Леша добрался до берега. Прибежавший на крики дедушка стал оказывать первую помощь спасенной девочке. Пришедшую в сознание внучку он сразу отвез в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU