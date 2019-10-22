Жители Тары любуются приходом снежной зимы в ледяных квартирах

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-22T09:08:28+03:00

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В самую северную часть Омской области пришла настоящая зима. В Таре выпал снег, температура днем около нуля. Ночью и вовсе холодает до ...-7. Но любоваться первым снегом и белыми улицами тарчанам приходится в ледяных квартирах. Батареи в домах до сих пор холодные. Местные жители жалуются на то, что замерзают. Они обрывают телефоны коммунальных служб и управляющих компаний.

- Звонили в «Коммунальник», на что нам ответили: улице еще тепло. Дети болеют, бабушки ходят по квартире в куртках! - негодует одна из жительниц Тары.

Самое интересное, что отопление в домах уже было. Но потом почему-то перестали топить.

- Вообще ужас, на улице было ...+20 - до батарей не дотронуться было, как только похолодало - топить перестали, - поясняют люди.

Чиновники уже прокомментировали ситуацию.

- Перебои теплоснабжения были вызваны небольшой аварией, была необходимость в замене котельного оборудования, для налаживания системы управления щепового котла. В настоящее время ситуация стабилизируется, тепло подается в штатном режиме. Ситуация находится на контроле администрации Тарского района, - уточнили в пресс-службе омского правительства.

Добавим, что это не первый район, где жители столкнулись с перебоями в отоплении. Раннее "Комсомолка" сообщала о том, что из-за долгов не подключают котельные в Омском и Марьяновском районах. За это губернатор даже подверг подчиненных жесткой критике.

ИСТОЧНИК KP.RU