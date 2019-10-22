Омские чиновники объяснили странную укладку асфальта вокруг урны

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-22T08:02:37+03:00

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На странную укладку асфальта на тротуаре улицы Лобкова обратили внимание омичи. Снимок появился в социальных сетях. На фото видно, что новое покрытие уложили вокруг урны, которая стоит впритык к крыльцу. Естественно, это вызвало недоумение жителей и множество шуток. Чиновники прокомментировали, почему так получилось.

- Участок до подпорной стенки был заасфальтирован 19 октября – в течение нескольких часов после обращения. Сразу это сделать не представлялось возможным из-за установленных здесь строительных лесов. После окончательного завершения отделочных работ на фасаде дома будут также обустроены примыкания к тротуару, – пообещали "Комсомолке" в пресс-службе Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

Добавим, что к российско-казахстанскому форуму, намеченному в городе на 7 ноября, планируется отремонтировать 169 фасадов. Пока работы ведутся с сильным отставанием от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU