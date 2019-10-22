Стала известна судьба 35-летнего омича, загадочно пропавшего 10 дней назад

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-22T07:39:14+03:00

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Родные 35-летнего омича Алексея К. забили тревогу еще 13 октября. Он пропал после того, как вышел из дома своей сестры по улице 33-я Северная. Семья мужчины рассказала, что он собирался отправиться в сторону улицы 24-я Северная. Мобильный телефон пропавшего был все время отключен. Алексея искали полицейские и волонтеры несколько дней. Сегодня стало известно, что поиски омича прекращены. Об этом сообщили волонтеры.

- Алексей Викторович. Найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - сообщили поисковики из отряда "Лиза Алерт".

Тело пропавшего сейчас отправили в морг. Там должны выяснить, что случилось и от чего умер мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU